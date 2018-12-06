Карелия подготовит документы на получение 5,4 млрд рублей на ремонт дорог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии до конца 2019 года планируют подготовить проектно-сметную документацию для получения из федерального бюджета 5,4 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава республики Артур Парфенчиков в кулуарах форума "Арктика: настоящее и будущее".
В июле секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании возглавляемой им Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии сказал, что по решению президента республике будут выделены на дороги 5,4 млрд рублей. В октябре замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев сказал в карельском парламенте, что деньги регион получит после подготовки проектно-сметной документации.
"Мы сейчас свои предложения высказываем и готовим соответствующую проектно-сметную документацию по этим дорогам. Есть соответствующее поручение", - сказал Артур Парфенчиков. - Мы надеемся завершить работу в следующем году".
По его словам, за счет федерального бюджета, в частности, планируется реконструировать транспортные развязки в Петрозаводске.
Заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев в ходе выступления в карельском парламенте 26 октября отметил, что региональные и муниципальные дороги являются "болью" Карелии, их необходимо привести в нормативное состояние. Он пояснил, что 5,4 млрд рублей - это те деньги, которые ранее региону полагались в рамках федеральной целевой программы развития региона, но республика их не получила из-за отсутствия необходимой проектно-сметной документации по различным объектам.
Форум "Арктика: настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран-участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.