В Тамбовской области подписали соглашения с первыми резидентами ТОР "Котовск"

ТАСС, 6 декабря. Первые резиденты появились на территории опережающего развития (ТОР) "Котовск" в Тамбовской области, созданной в 2017 году. Власти региона подписали с ними соглашения о реализации инвестиционных проектов на сумму более 800 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Подписаны соглашения с первыми двумя инвесторами, ставшими резидентами ТОР "Котовск". Компания "Комбикорм Агро" создаст за 18 млн рублей современный комплекс по выпуску 2 тыс. т комбикормов в год. Компания "Санрайс Ойл", основным инвестором которого выступает бизнесмен из Индии <...>, откроет производство подсолнечного масла и комбикормов, объем инвестиций составит около 800 млн рублей", - сообщили в пресс-службе администрации региона.
Ранее сообщалось, что моногород Котовск Тамбовской области получил статус ТОР в декабре 2017 года на срок 10 лет, ее резиденты получат налоговые льготы и обеспечение необходимой инфраструктурой. Работа ТОР "Котовск" позволит диверсифицировать экономику города, крупнейшим предприятием которого является пороховой завод, повысить его инвестиционную привлекательность.
В течение пяти лет в ТОР планируется привлечь порядка 12 млрд рублей инвестиций на развитие действующих и создание новых производств, в том числе на новую очередь Котовского завода нетканых материалов, предприятие по выпуску мебельной фурнитуры. Якорным резидентом станет завод по переработке кожи австрийской компании "Боксмарк ледер" с объемом инвестиций более 1 млрд рублей. При реализации всех запланированных мероприятий объем инвестиций, осуществленных резидентами за десять лет, будет создано более 2 тыс. рабочих мест.
Котовск Тамбовской области насчитывает 31 тыс. жителей, его крупнейшим предприятием является пороховой завод, на котором ранее было занято до 15 тыс. горожан, сейчас число его работников в несколько раз меньше.