Количество субъектов МСП на Северном Кавказе планируется увеличить на 130 тыс.

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в ближайшие годы намерены увеличить более чем на треть - от 200 тыс. до 330 тыс. предпринимателей. Об этом сообщил в четверг заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ!".

"Сегодня на территории [Северо-Кавказского федерального] округа более 200 тыс. субъектов МСП, а за несколько лет работы нам нужно вместе увеличить количество предпринимателей еще более чем на 130 тысяч", - сказал Живулин. Он отметил, что в СКФО "довольно неплохо обстоят дела с точки зрения развития МСП".

"Северный Кавказ традиционно является очень концентрированным с точки зрения МСП округом. И от того, как здесь будет развиваться МСП во многом зависит экономика, благополучие регионов", - сказал Вадим Живулин. Кроме того, по его словам, "занятость и валовый региональный продукт - показатели, которые нужно будет вместе обеспечить".

"Уже сегодня есть несколько регионов, которые приближены максимально к показателям из указа о национальном проекте. Например, если говорить о доле МСП в валовом региональном продукте региона, то Ставропольский край по сути превысил этот показатель. И это означает, что есть возможности и довольно быстро развиваться и у других регионов Северного Кавказа", - отметил замминистра.

Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ!" проходит в Грозном 6 и 7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компаний "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа".

Первое подобное мероприятие состоялось в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года.