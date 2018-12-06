Минкавказ предлагает пересмотреть принципы поддержки бизнеса на приоритетных территориях

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Правила ведения бизнеса на территориях, которые определены приоритетными, стоит пересмотреть, максимально снизив требуемый от инвесторов и региональных властей на реализацию проектов объем средств. Об этом на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ!" сообщил первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.
"Нужно подумать о внесении изменений в правила, исходя из того, что это приоритетная территория, как и Дальний Восток. Снижение порога входа даст возможность начинающему бизнесмену в варианте проектного финансирования претендовать на меры господдержки. Мы же со своей стороны через наши институты развития - "Корпорацию развития Северного Кавказа", "Курорты Северного Кавказа", - готовы оказывать содействие, насколько у нас есть возможность. <…> Мы планируем выйти с соответствующими предложениями в Минэкономразвития", - сказал он.
Байсултанов отметил, что, поскольку Минкавказ и Минвостокразвития определены ведомствами, которые занимаются социально-экономическим развитием макрорегионов, им необходимо стать своеобразными "едиными окнами" по получению господдержки для вверенных им регионов.
Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ!" проходит в Грозном 6 и 7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компаний "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа".
Первое подобное мероприятие состоялось в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года.