Автокраны "Ивановец" с палехской росписью выпустили к 65-летию производства этих машин

ТАСС, 6 декабря. Ивановский завод "Автокран" выпустил ограниченную серию автокранов "Ивановец", украшенных палехской росписью в честь 65-летия с начала производства этих машин, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

В 2019 году Ивановская область отметит 65-летие с начала производства автокранов "Ивановец", которые с 1954 года выпускаются на заводе "Автокран". В преддверии этого знаменательного события на ивановском машиностроительном заводе реализован совместный проект "Ивановец да Палех" в содружестве с художниками Палеха.

"Жар-птица, птица Феникс, идеология возрождения - это именно то, как мы сегодня позиционируем завод. В будущем году мы планируем в полтора раза увеличить объем производства, планируем регулярно выводить на рынок новую продукцию. И нам хотелось бы усилить этот акцент... все новые образцы будут выходить именно с таким изображением", - сказал на презентации расписных кранов генеральный директор предприятия Игорь Кульган. Украшенные в палехском стиле автокраны будут поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.

О том, что еще год назад предприятие испытывало финансовые проблемы, которые удалось решить после вмешательства региональных властей, напомнил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. "Сегодня мы видим, что завод вышел на уверенные позиции. Шестьдесят четыре крана в месяц - это не предел; уверен, что завод будет только расти. И то, что сегодня мы обсуждаем, как лучше развивать "Автокран", а не как его спасать, - это главное", - подчеркнул губернатор.

Ситуация на "Автокране"

Ивановский машиностроительный завод "Автокран" - ведущее предприятие Ивановской области. Самый тяжелый период истории завода пришелся на 2014-2016 годы, предприятие находилось в вынужденном простое. В декабре 2017 года полностью ликвидирована задолженность по заработной плате перед работниками за несколько последних лет в сумме порядка 180 млн рублей. Сегодня завод производит автокраны грузоподъемностью от 16 до 40 т.

За 11 месяцев 2018 года выпущено 356 кранов под брендом "Ивановец", в том числе в ноябре - 64 крана. В планах на 2019-2021 годы - рост производства и расширение продуктовой линейки: выпуск 32-тонных и 50-тонных кранов, запуск в серийное производство автокрана на газобаллонном шасси со стрелой 24 м.

Продукция завода востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В 2018 году "Автокран" начал поставки техники в страны ближнего зарубежья - Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Узбекистан, Молдавию и на Украину. В 2019 году планируется отгрузка 60 кранов, в том числе в Монголию, Египет, Вьетнам, Филиппины, Сирию и Афганистан.