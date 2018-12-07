Сотрудник УК Сбербанка почти три года манипулировал рынками ценных бумаг

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Банк России установил факты продолжительного манипулирования рынками ценных бумаг сотрудником управляющей компании Сбербанка - АО "Сбербанк управление активами". Противоправные действия продолжались почти три года - с февраля 2014 года по январь 2017 года - и затрагивали 50 различных инструментов, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Для манипулирования рынками ценных бумаг сотрудник также проводил сделки от имени ООО "УК "Пенсионные накопления" и АО "НПФ Сбербанка".
"В ходе совершения более тысячи серий подобных сделок контрагентами был получен доход в размере, превышающем 150 млн рублей, квалифицируемый в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации как особо крупный. При этом АО "Сбербанк управление активами", а также субъектам под управлением АО "Сбербанк управление активами" и ООО "УК "Пенсионные накопления" были нанесены убытки как минимум в сопоставимом размере", - подчеркнули в ЦБ.
В частности, недобросовестный сотрудник совершал покупку или необеспеченную продажу определенного количества ценных бумаг по рыночным ценам, после чего выставлял лимитированную заявку на закрытие этой позиции по более выгодным ценам. Спустя непродолжительное время он выставлял одну или несколько заявок от имени "Сбербанк управление активами" или УК "Пенсионные накопления" по ценам, заведомо обеспечивавшим закрытие позиции контрагента с прибылью.
По итогам проверки Банк России направил материалы в правоохранительные органы.