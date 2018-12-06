Особая экономическая зона в Воронежской области будет создана в начале 2019 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Особая экономическая зона "Центр" в Воронежской области будет создана в начале 2019 года. Об этом ТАСС сказал губернатор Воронежской области Александр Гусев в кулуарах конференции "Как запустить IT-проект по модели ГЧП", которая состоялась в четверг в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ).

"Сейчас уже документ прошел юридическую экспертизу, согласования во всех министерствах и на днях должен вернуться в правительство для окончательного подписания. <...> Предпосылок к тому, чтобы это решение каким-то образом было не реализовано - нет, все состоится. <...> Думаю до конца года не успеем, но мы надеемся, что в начале 2019 все будет создана ОЭЗ", - сказал он.

По словам Гусева, на площадке уже есть энергетические сети для начала строительства. "Для того, чтобы работать - еще нет, их надо развивать, а для строительства уже все есть. Сейчас мы уже не только будем искать [потенциальных резидентов], но и сразу же заводить на площадку компании. Параллельно будем создавать инженерную инфраструктуру, чтобы получить хороший эффект по сохранению времени", - пояснил глава, уточнив, что ОЭЗ не станет узкоспециализированной площадкой.

Ранее сообщалось, что госкорпорация по атомной энергии "Росатом" до конца 2018 года направит своих специалистов для оценки перспектив размещения своих производств в ОЭЗ "Центр".

Об ОЭЗ

Президент России Владимир Путин 7 августа 2018 года поддержал идею создания особой экономической зоны (ОЭЗ) "Центр" в Воронежской области. Предполагается, что в ОЭЗ будут развивать производства, связанные с радиоэлектроникой, производством двигателей, а в ближайшие пять лет на ее территории разместятся до 15 предприятий с общим объемом инвестиций более 30 млрд рублей, где будет создано 3 тыс. рабочих мест.

Ранее глава региона Александр Гусев сообщал, что о намерении стать ее резидентами уже заявили четыре компании. Для ОЭЗ выделен участок площадью около 200 га возле индустриального парка "Масловский" под Воронежем.