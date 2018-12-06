Росгидромет приступил к проекту строительства нового экспедиционного судна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Росгидромет начал работу над проектом по строительству нового экспедиционного судна взамен легендарного "Махаила Сомова", необходимые средства оцениваются примерно в 15 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах проходящего в Санкт-Петербурге Форума "Арктика: Настоящее и будущее" руководитель Росгидромета РФ Максим Яковенко.
"Объявляем новый проект, ведем работы по получению финансирования на строительство нового судна, которое сможет и снабжать станции, и проводить исследования. Аванпроект уже есть, около 15 млрд рублей надо", - сказал он.
Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомова" было построено в 1975 году. Участвовало в многочисленных экспедициях, несколько раз попадало в ледовый плен и дрейфовало по несколько месяцев. С 2000 года принадлежит гидрометеорологической службе России, выполняет рейсы для снабжения научных станций и других объектов, проводит научные исследования в морях и океанах.
По словам Яковенко, судно требует замены из-за возраста. По его словам, работа над тем, чтобы заложить необходимые на строительство средства в бюджет, может занять около трех лет. Столько же нужно на строительство.
Сейчас у Росгидромета имеется всего 11 экспедиционных судов неограниченного района плавания. Два из них работают в Антарктиде, три - на Севморпути, четыре - на Дальнем Востоке, одно - в Финском заливе. "Михаил Сомов" является самым крупным из них, его длина составляет более 130 м, водоизмещение - свыше 14 тыс. т.
Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.