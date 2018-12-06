Мадуро объявил о заключении многомиллиардных контрактов в ходе визита в Россию

ТАСС, 6 декабря. Венесуэла и Россия подписали ряд контрактов на несколько миллиардов долларов в ходе визита в Москву делегации во главе с президентом Николасом Мадуро. Об этом лидер Боливарианской Республики сообщил в четверг в коротком видеоролике, опубликованном на его странице в Twitter.
"Сегодня были подписаны контракты, чтобы гарантировать инвестиции более чем в $5 млрд для повышения объемов добычи нефти, с нашими российскими партнерами в совместных предприятиях, - сказал Мадуро. - Кроме того, мы гарантируем инвестиции более чем в $1 млрд в горнодобывающую отрасль, преимущественно в добычу золота".
В частности, были заключены договоры о поставках российской пшеницы, а также об обслуживании Россией вооружения южноамериканской страны, уточнил Мадуро.
"Мы... подписали контракт для обеспечения поставок пшеницы, 600 тыс. т для венесуэльского народа", - сказал Мадуро, добавив, что на "2019 год и далее" поставки гарантированы. "Кроме того, был подписан контракт на оказание поддержки, техническое обслуживание и ремонт систем вооружения Боливарианской Республики Венесуэла", - отметил он.
Лидер южноамериканской страны поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и народ России. Мадуро добавил, что в марте 2019 года в Москве пройдет "заседание совместной комиссии, чтобы продолжать развивать отношения".
Россия и Венесуэла реализуют совместные инвестиционные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, геологоразведке, фармацевтике, в сфере информационно-коммуникационных технологий, ядерной медицине, военно-технической и других областях.