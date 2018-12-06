В Госдуме предложили бизнесу платить за использование персональных данных

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что компании, использующие пользовательские данные для производства какого-либо продукта, должны делиться доходами с пользователями. Такое мнение он выразил журналистам в четверг в кулуарах международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" в Государственном университете управления, отвечая на вопрос о тенденциях развития больших данных.
"Мы видим, что сейчас компании уже активно анализируют большие данные, но при этом возможно вторжение в персональную информацию. Вполне возможно, что необходимо эти персональные данные монетизировать. Если человек дает свое согласие на их использование для формирования какого-то продукта, то с ним компания должна делиться доходами", - отметил он перед сессией "Социально-этические вызовы эпохи цифровизации".
По словам Аксакова, необходимо также четко разграничивать понятие персональных и пользовательских данных. Первые - те, что защищены законом, вторые предоставлены гражданами в пользование компаний. Он пояснил, что персональные данные, добровольно переданные компании человеком, переходят в категорию пользовательских.
Второй международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" проходит 6 и 7 декабря. Его участниками стали 1500 видных ученых, признанных экспертов международного IT-сообщества и студентов из России, Бразилии, Вьетнама, Германии, Греции, Индии, Китая, Лаоса, Нидерландов, США, Финляндии, Франции, ЮАР и других стран. Программа форума затрагивает широкий спектр вопросов и проблем, связанных с цифровой экономикой и искусственным интеллектом.
ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.