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В Госдуме предложили бизнесу платить за использование персональных данных

По мнению главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, предприниматели должны делиться доходами с владельцами таких данных
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков Антон Новодережкин/ТАСС
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что компании, использующие пользовательские данные для производства какого-либо продукта, должны делиться доходами с пользователями. Такое мнение он выразил журналистам в четверг в кулуарах международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" в Государственном университете управления, отвечая на вопрос о тенденциях развития больших данных.

"Мы видим, что сейчас компании уже активно анализируют большие данные, но при этом возможно вторжение в персональную информацию. Вполне возможно, что необходимо эти персональные данные монетизировать. Если человек дает свое согласие на их использование для формирования какого-то продукта, то с ним компания должна делиться доходами", - отметил он перед сессией "Социально-этические вызовы эпохи цифровизации".

По словам Аксакова, необходимо также четко разграничивать понятие персональных и пользовательских данных. Первые - те, что защищены законом, вторые предоставлены гражданами в пользование компаний. Он пояснил, что персональные данные, добровольно переданные компании человеком, переходят в категорию пользовательских.

Второй международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" проходит 6 и 7 декабря. Его участниками стали 1500 видных ученых, признанных экспертов международного IT-сообщества и студентов из России, Бразилии, Вьетнама, Германии, Греции, Индии, Китая, Лаоса, Нидерландов, США, Финляндии, Франции, ЮАР и других стран. Программа форума затрагивает широкий спектр вопросов и проблем, связанных с цифровой экономикой и искусственным интеллектом.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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