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Страны ОПЕК не договорились о конкретных объемах сокращения добычи

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех надеется, что решение по сокращению добычи нефти будет принято в пятницу
© Виктор Драчев/ТАСС

ТАСС, 6 декабря. Страны ОПЕК по итогам переговоров в Вене не договорились о конкретных объемах сокращения добычи, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. 

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Он отметил, что Саудовская Аравия надеется, что решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ будет принято в 7 декабря. "Я надеюсь на это", - сказал аль-Фалех, отвечая на вопрос, может ли быть принято решение завтра. При этом он добавил, что не уверен в этом.

Министр также сообщил, что сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки по-прежнему остается основным сценарием.

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан по итогам заседания также заявил, что Ирак рассчитывает, что в пятницу будет принято окончательное решение по сокращению добычи нефти.

"Мы продолжим обсуждать (объемы сокращения - прим. ТАСС) завтра со странами не ОПЕК и надеемся на достижение договоренностей", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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АвстрияСаудовская Аравия
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