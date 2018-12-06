Страны ОПЕК не договорились о конкретных объемах сокращения добычи

ТАСС, 6 декабря. Страны ОПЕК по итогам переговоров в Вене не договорились о конкретных объемах сокращения добычи, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.
Он отметил, что Саудовская Аравия надеется, что решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ будет принято в 7 декабря. "Я надеюсь на это", - сказал аль-Фалех, отвечая на вопрос, может ли быть принято решение завтра. При этом он добавил, что не уверен в этом.
Министр также сообщил, что сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки по-прежнему остается основным сценарием.
Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан по итогам заседания также заявил, что Ирак рассчитывает, что в пятницу будет принято окончательное решение по сокращению добычи нефти.
"Мы продолжим обсуждать (объемы сокращения - прим. ТАСС) завтра со странами не ОПЕК и надеемся на достижение договоренностей", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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