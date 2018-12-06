В Госдуме предложили отложить вступление закона о ликвидации ГУП минимум на 5 лет

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Законопроект о ликвидации и преобразовании ГУП и МУП необходимо доработать, его вступление силу следует отложить минимум на 5 лет - до 2023 года, заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Нужно сформировать дорожную карту по разработке необходимого законодательства об акционировании унитарных предприятий и утвердить ее на уровне правительства. Для того чтобы нам было понятно - если она выполнена, значит этот закон может работать в полную силу", - отметил Николаев на парламентских слушаниях, посвященных законопроекту "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий".

Кроме этого, глава думского комитета считает, что в рамках реформы в сфере ГУП и МУП нужно дать возможность регионам по согласованию с ФАС сформировать перечень стратегических унитарных предприятий регионального значения, которые должны быть сохранены. "Мы рассматривали вопрос о ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм", но такие важные организации есть не только на федеральном уровне, на региональном уровне тоже есть унитарные предприятия, которые должны быть сохранены. В этом плане мы предлагаем не только создать реестр таких унитарных предприятий на федеральном уровне, но и, в том числе, дать возможность региональным властям формировать такой реестр - конечно, по согласованию с ФАС. Это будет правильно и справедливо", - отметил Николаев.

Парламентарий указал, что при реализации закона необходимо решить проблемы людей, которые лишатся рабочих мест. "При упразднении ГУП и МУП есть риск для людей, сотен тысяч человек, которые могут остаться без рабочих мест. Правительство предлагает или преобразовывать унитарные предприятия в бюджетные учреждения, или ликвидировать их. В первом случае это глобальное сокращение рабочих мест, во втором - просто их упразднение", - пояснил депутат.

Если речь идет об акционировании, то универсального инструмента нет, считает Николаев. "Возникает много вопросов: сохраняют ли свои рабочие места люди при акционировании, переходит ли имущество, которым распоряжается унитарное предприятие, в новые акционерные общества? Если да, то на каких условиях?" - обратился Николаев к участникам слушаний. Он напомнил, что недавно была акционирована "Почта России" и этот процесс проходил по отдельно разработанному закону и занял несколько лет обсуждений.

"Когда речь идет о преобразовании тысяч ГУПов и МУПов, то, несомненно, нам нужен инструмент, отдельный закон, который закрывал бы все эти вопросы, а на это нужно время. Я предлагаю отложить вступление в силу закона минимум на 5 лет - до 2023 года", - заявил Николаев. Депутат также обратил внимание на вопрос поддержки малого и среднего бизнеса. "Если государство выходит из хоздеятельности, то оно должно создать условия для того, чтобы бизнес мог акклиматизироваться и занять свободные места - пока таких благоприятных условий нет", - сказал депутат.

О законопроекте

Госдума 22 ноября перенесла рассмотрение в первом чтении соответствующего законопроекта ФАС. Согласно документу, к 1 января 2021 года государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до вступления в силу соответствующих норм и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы.

Запрет на создание ГУП и МУП не коснется случаев, когда оно предусмотрено федеральным законом, актом президента РФ или правительства. Исключение также составят унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны.

Большая часть унитарных предприятий работают в сферах с развитой конкуренцией - в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, управлении жилым фондом, торговли и оказания услуг, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты перенесли рассмотрение проекта из-за отсутствия антикоррупционной экспертизы проекта и других документов, которые, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, не были представлены в профильный комитет согласно процедуре.