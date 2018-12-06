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Главный индекс Франкфуртской биржи упал на 3% из-за опасений напряженности между США и КНР

Это падение стало крупнейшим с декабря 2016 года

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Главный индекс Франкфуртской биржи DAX, охватывающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, из-за опасения обострения торгового конфликта между США и Китаем упал в четверг примерно на 3% (в моменте падение составляло 3,48%), и достиг 1085420 пункта, что является наихудшим показателем, начиная с декабря 2016 года.

Как пишет издание Spiegel, обвалу во многом способствовало задержание финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде и подлежит выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций по Ирану.

Аналитик Грегор Кун из компании Emden Research высказал мнение, что "сомнительно, что такое развитие ситуации [задержание Ваньчжоу] будет способствовать деэскалации таможенного конфликта между США и Китаем".

"Наряду с беспокойством относительно Brexit и перспективой того, что Тереза Мэй в ближайший вторник, с высокой долей вероятности, столкнется в британском парламенте с политическим Ватерлоо, надежды на "перемирие" между США и Китаем в торговом конфликте превращаются в пыль", - констатировал Йенс Клат, эксперт германской компании JK Trading.

Теги
СШАГерманияКитайМэй, Тереза
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