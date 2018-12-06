Власти Ставрополья намерены помочь бизнесу создать региональный парк по производству шуб

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены помочь обратившимся к ним предпринимателям и оказать поддержку в создании регионального парка по производству шуб, годовой оборот которого может достичь 100 млрд рублей. Об этом на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ" сообщил заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Афанасов.
"На территории Кавказских Минеральных Вод мы создаем региональный парк по производству шуб, потому что бизнесмены вышли к нам с соответствующим предложением. До 75% всего шубного производства России находится в Пятигорске. Если мы сейчас создадим преференции по налогам, они готовы здесь сконцентрироваться до 100%", - сказал он.
Афанасов отметил, что продукция регионального парка может идти на экспорт. "Мы уже занялись выделением земельного участка", - добавил он.
Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Грозном 6-7 декабря. Организаторы мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и агентство ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компании "Курорты Северного Кавказа" и Корпорации развития Северного Кавказа.