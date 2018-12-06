Сбербанк продолжает фиксировать мощные кибератаки

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сбербанк с конца ноября продолжает подвергаться сериям мощных кибератак. В день в среднем фиксируется 2-3 атаки, сообщил журналистам заместитель председателя правления Станислав Кузнецов.

"В конце ноября было зафиксировано шесть мощных кибератак на ресурсы Сбербанка, они не нанесли никакого урона инфраструктуре Сбербанка и не повлияли на деятельность Сбербанка никак <...> Эти кибератаки с начала декабря не закончились, эти атаки на ресурсы Сбербанка продолжаются, мы фиксируем две-три такие атаки в день", - сказал он.

При этом Кузнецов отметил, что системы Сбербанка имеют несколько уровней защиты и все зафиксированные атаки были остановлены на "первом контуре защиты".

Также он сообщил о существенном увеличении DDoS-атак на системы банка. Так, по его словам за 2017 год всего было зафиксировано 45 атак, тогда как на 6 декабря текущего года Сбербанк зафиксировал 82 мощные атаки.

"Это двукратное увеличение DDoS-атак говорит о том, что мир меняется, мы должны по-другому оценивать киберугрозы, мы должны по-другому научиться управлять киберрисками. Мы точно должны уделять этому другое внимание и считаться с тем, что в современной жизни сегодня в активную фазу входят кибератаки", - добавил Кузнецов.

Более того, по словам Кузнецова, увеличение кибератак с конца ноября - начала декабря характерно не только для Сбербанка, но и для всего финансового сектора в целом. Также зампред правления банка вновь подтвердил свой прогноз на потери российской экономики от киберпреступности в 2018 году, которые по итогам года могут составить 1,1 трлн рублей.

На прошлой неделе Кузнецов заявил ТАСС, что Сбербанк подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности. DDoS-атаки производились с помощью спуфинга (подмена, маскировка одной программы под другую) не менее чем со 100 серверов из шести стран.