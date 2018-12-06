Путин и Лукашенко поспорили о справедливости цены на газ

ТАСС, 6 декабря. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге поспорили о справедливости действующей цены на российский газ для Белоруссии.

Когда белорусский лидер во время своего выступления посетовал, что эта цена высока, Путин отметил, что для Белоруссии, как одного из главных союзников России, она почти вдвое ниже, чем для Германии, хотя и в этом вопросе "нужно стремиться к унификации". Но для этого, по словам Путина, нужно время и другой уровень интеграции между странами.

Лукашенко на это отметил, что нынешняя ситуация ставит белорусских производителей в невыгодные условия в конкуренции на российском рынке. Комментируя сравнение цен на газ для Белоруссии и для Германии, Лукашенко заявил, что с учетом логистической составляющей условия для Минска в конечном итоге менее выгодные, чем для ФРГ. Путин еще раз обратил внимание на то, что белорусская сторона имеет достаточные преимущества в сфере поставок газа, и предложил своему коллеге детально обсудить эту проблему в закрытом режиме.

Позднее телеканал Life опубликовал комментарий белорусского лидера, в котором тот признался, что извинился перед Путиным после этого спора. "Обсудили в нехорошей форме, так что пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение", - сказал Лукашенко.