Безработица в Чечне за десять лет снизилась с 76% до 8,3%

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы в Чечне за последнее десятилетие снизился с 76% до 8,3%, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в четверг на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ".

"Если посмотреть, с чего мы начинали... Взять 2007 год: бюджет республики - около 9 млрд рублей, безработица - 76%. За последние годы мы привлекли внебюджетные средства, инвестиций на 550 млрд рублей, безработица [в настоящее время составляет] 8,3%. Эти цифры говорят сами за себя", - сказал Кадыров.

Он отметил, что власти республики готовы создавать все условия для инвестора, "вести вместе до конца его проект". "У нас в республике нет воров, бандитов - у нас есть закон. Те гости, которые приехали в республику, убедились в том, что в нее можно вкладывать", - отметил Кадыров.

По его словам, за ближайшие "три-четыре года республика достигнет тех успехов и целей, которые для себя поставила - ноль безработицы, успешная экономика". "Все эти цели мы сами себе поставили и поэтапно решаем. И я хочу выразить благодарность Минкавказу России за то, что они выбрали Грозный для проведения форума "Инвестируй в Кавказ". Это самое благое дело", - сказал руководитель республики.

Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ!" проходит в Грозном 6 и 7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и агентство ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компаний "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа". Первое подобное мероприятие состоялось в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года.