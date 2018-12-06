Глава "Лукойла" позитивно оценил итоги встречи ОПЕК

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов позитивно оценил итоги встречи министров стран ОПЕК. На его взгляд, эти меры стабилизируют ситуацию на рынке. Об этом он сообщил ТАСС.
"Позитивно! Решения, которые могли бы стабилизировать рынок", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, компания ожидает, что решения по сокращению добычи нефти повлияют на цену этого ресурса и она в итоге вырастет.
Страны ОПЕК сегодня по итогам переговоров в Вене пришли к предварительной договоренности о сокращении добычи нефти, но не договорились о конкретных объемах сокращения. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, решения пока нет, но сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки по-прежнему остается основным сценарием.
По данным источников ТАСС, снижать добычу нефти будут от уровня октября 2018 года.
Завтра в Вене состоится встреча министров стран ОПЕК+, на которой могут быть приняты конкретные решения.