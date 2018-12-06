Венесуэла начнет использовать систему ГЛОНАСС

ТАСС, 6 декабря. Венесуэла приступит к использованию российской спутниковой системы навигации ГЛОНАСС. Об этом заявил в четверг телеканалу Venezolana de Television президент южноамериканской страны Николас Мадуро, комментируя итоги рабочего визита в Москву.
"Созданная Россией спутниковая система ГЛОНАСС идет в Венесуэлу, - сказал Мадуро. - Это позволит улучшить телекоммуникационные возможности нашей страны". Он отметил, что это "совершенно новое" направление сотрудничества.
Россия и Венесуэла реализуют совместные инвестиционные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, геологоразведке, фармацевтике, в сфере информационно-коммуникационных технологий, ядерной медицине, военно-технической и других областях.