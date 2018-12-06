Косметическая фабрика "Свобода" перебазируется на новую площадку на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании в четверг согласилась с возможностью строительства в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы новых корпусов для перебазирования одного из старейших предприятий города - фабрики "Свобода". Об этом сообщает в четверг пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматривающих реконструкцию производственно-складских строений в промышленной зоне по адресу: улица Чермянская, вл. 3, стр. 1,2, улица Вилюйская, вл. 2 (СВАО). <...> После завершения работ в новом здании планируется разместить производство косметической фабрики "Свобода", - пояснили в мэрии.

Планы развития

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили ТАСС, что фабрика перебазирует в новое помещение все свои мощности, закупит новое оборудование, что в дальнейшем позволит увеличить объемы выпускаемой продукции.

Сейчас "Свобода" располагается в помещении на Вятской улице в Савеловском районе Москвы, довольно близко к центру. Как уточнили ТАСС в Москомстройинвесте, земельный участок на Вятской улице после переезда предприятия будет отдан под реализацию девелоперского проекта. По данным двух источников ТАСС на рынке девелопмента, застройку в этом районе рассматривает компания "Инград".

Новые корпуса фабрики для производства косметических и гигиенических средств расположатся на северо-восточной окраине Москвы. В настоящее время эта территория используется под коммунально-складские цели. Общая площадь строительства превысит 47,2 тыс. кв. м, ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2023 году. Предполагаемый объем инвестиций в проект за это время составит 1,1 млрд рублей, уточнили в департаменте промполитики столицы. По данным Москомстройинвеста, земельный участок в Южном Медведкове предприятие арендовало на 49 лет.

"Фабрика "Свобода" имеет многолетнюю историю, является брендом московской косметической промышленности. Проект по перебазированию позволит предприятию внедрить новые технологии и автоматизировать многие процессы, наряду с этим, увеличить общий объем выпуска продукции", - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

О фабрике

АО "Косметическое объединение "Свобода" возникло на базе первой в России парфюмерной фабрики "Товарищества "А. Ралле и Ко", которая была основана в 1843 году в Москве. В 1952 году здесь было открыто самое крупное в СССР производство зубной пасты, сделав этот продукт массовым и общедоступным в Советском Союзе. Фабрика производила известные советские бренды паст "Мятная", "Особая", "Московская", "Лесная", "Чебурашка", "Ягодка". Предприятие было приватизировано в 1990 году.

"Свобода" входит в десятку крупнейших косметических компаний России. В 2012 г. правительство Москвы продало принадлежащие ей 49% акций "Свободы". Сейчас эта доля является основной и ей владеет "Московский индустриальный банк" Абубакара Арсамакова. Другие 25% принадлежат ООО "Эталонинвест", связи которого с практически одноименной девелоперской группой "Эталон" формально не прослеживаются, в строительной компании не подтвердили такую аффилированность.

Сегодня "Свобода" специализируется на производстве косметической продукции, имеет более 300 наименований разнообразных по свойствам и назначению изделий. На территории завода расположен собственный научный центр, объединяющий семь профильных лабораторий, которые осуществляют разработку и внедрение в производство современных косметических изделий. Объединение активно взаимодействует с такими крупнейшими мировыми производителями, как Procter & Gamble, Unilever, Faberlic. На производстве работают свыше 750 сотрудников.