РЖД представит пассажирам макет нового плацкарта на Казанском вокзале в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) представит пассажирам макет нового плацкарта в ближайшие дни на Казанском вокзале в Москве, сообщил ТАСС представитель ФПК.
"В ближайшие дни на Казанском вокзале широкой публике будет представлен макет обновленного плацкартного вагона. Все желающие смогут оставить отзывы, которые будут учтены при дальнейшей реализации проекта", - сказал он.
Концепт нового плацкарта РЖД представили в ноябре на выставке "Транспорт России". Обновленные вагоны разработаны в соответствии с пожеланиями пассажиров, отличаются высокой технической оснащенностью и безбарьерной средой, а также обеспечивают персональное пространство для пассажиров и приватность их отдыха.
По словам генерального директора ФПК Петра Иванова, вагоны нового типа могут появиться на сети РЖД уже в декабре-январе. Маршруты, на которых они будут эксплуатироваться, пока не определены. Глава ФПК отметил, что цена на билеты в плацкарте в связи с появлением новых вагонов не изменится.
Ранее директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов говорил, что компания планирует заменить старые купе и плацкартные вагоны инновационными вагонами в ближайшие три года. По его словам, речь идет о вагонах проекта 2019 и проекта 2020. В качестве примеров потребительских свойств он привел выделение отсеков для крупногабаритного багажа, регулируемое затемнение окон, душевые кабины, сенсорные экраны, индивидуальные сейфы, развитие зон отдыха для детей.