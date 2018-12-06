Председателем совета директоров Coca-Cola станет глава компании Джеймс Куинси

ТАСС, 6 декабря. Нынешний президент и генеральный директор Coca-Cola Джеймс Куинси станет новым председателем совета директоров этой американской компании. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе Coca-Cola.
"14-м председателем [совета директоров] компании Coca-Cola был избран Джеймс Куинси, он сменит Мухтара Кента, который планирует уйти на пенсию в апреле", - говорится в сообщении.
Как отмечается в пресс-релизе, ранее сообщалось, что президентом и главным операционном директором компании, начиная с января 2019 года, станет Брайан Смит.
Карьеру в Coca-Cola Куинси начал в 1996 году. С 1 мая 2017 года он занимает пост гендиректора компании.
Coca-Cola была основана в 1892 году. Ее штаб-квартира располагается в американском городе Атланта (штат Джорджия).