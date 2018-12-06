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Председателем совета директоров Coca-Cola станет глава компании Джеймс Куинси

Джеймс Куинси сменит на этом посту Мухтара Кента, который планирует уйти на пенсию в апреле

ТАСС, 6 декабря. Нынешний президент и генеральный директор Coca-Cola Джеймс Куинси станет новым председателем совета директоров этой американской компании. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе Coca-Cola.

"14-м председателем [совета директоров] компании Coca-Cola был избран Джеймс Куинси, он сменит Мухтара Кента, который планирует уйти на пенсию в апреле", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, ранее сообщалось, что президентом и главным операционном директором компании, начиная с января 2019 года, станет Брайан Смит.

Карьеру в Coca-Cola Куинси начал в 1996 году. С 1 мая 2017 года он занимает пост гендиректора компании.

Coca-Cola была основана в 1892 году. Ее штаб-квартира располагается в американском городе Атланта (штат Джорджия).

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