Врио главы КБР заявил о создании всей необходимой правовой базы для поддержки бизнеса

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) создала всю необходимую правовую базу для поддержки бизнеса, в том числе налоговые льготы для инвесторов, сообщил в четверг на форуме "Инвестируй в Кавказ" назначенный менее трех месяцев назад врио главы республики Казбек Коков.
"Кабардино-Балкария сегодня имеет серьезную правовую основу для поддержки бизнеса, имеются льготы по республиканским налогам и различные институты по поддержке малого и среднего бизнеса", - сказал Коков. Привлекательность региона для бизнеса, отметил он, определяется и значительными трудовыми ресурсами.
Среди приоритетов развития республики он назвал туризм и сельское хозяйство. "Развитие курортно-рекреационного комплекса является для нас приоритетом в экономике республики, одной из его основных точек является Эльбрус. У нас и дальше амбициозные планы по развитию Приэльбрусья, это направление развития канатных дорог. Дальше хотим развивать санаторно-курортный комплекс Нальчика", - добавил он.
На склонах Эльбруса расположены 35 км горнолыжных трасс различной категории сложности. Здесь же горнолыжников привлекает и самая высокогорная канатная дорога в Европе, на которой можно подняться почти на 3,9 тыс. м над уровнем моря.
"Также приоритетом у нас является развитие сельского хозяйства... Мы являемся одними из лидеров по производству плодовых и овощных культур, у нас имеется 10,5 тыс. га интенсивных садов, это порядка 240 тыс. т производства яблок в год... Мы выращиваем 500 с лишним тонн овощей в год", - уточнил Коков.
Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Грозном 6 и 7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и агентство ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компаний "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа".