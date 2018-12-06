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ICAO проведет плановую проверку России на предмет авиабезопасности в 2019 году

Советник руководителя Ространснадзора Владимир Черток сообщил, что проверка ожидается о второй половине июня

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO, ИКАО) проведет плановую проверку авиабезопасности в России в середине следующего года. Об этом сообщил советник руководителя Ространснадзора Владимир Черток, выступая на общем собрании Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

"У нас в следующем году будет плановая проверка по авиационной безопасности РФ со стороны ICAO. Ориентировочно это будет вторая половина июня. В этой работе будут участвовать все наши структуры. Понятно, что объектами контроля со стороны ICAO будут Минтранс, Ространснадзор, Росавиация, госкорпорация по аэронавигации, два аэропорта Шереметьево и Пулково <...> и часть авиакомпаний, в первую очередь, "Аэрофлот" и "Россия", которые летают в этих аэропортах, но нужно всем подготовиться, потому что по тому меморандуму, который подписан между Россией и ICAO, они имеют право запросит проверку любой нашей структуры", - сказал он.

Черток отметил, что в случае Шереметьево и Пулково проверка по большей части коснется грузового сегмента работы аэропортов.

Проверки ICAO проходят раз в несколько лет. Предыдущая инспекция в России проводилась в два этапа в 2014-2015 годах. Для страны, которую инспектирует ICAO, крайне важно успешно пройти проверку - в противном случае авиакомпании этой страны могут попасть в черный список и им будет запрещено летать в большинство стран.

Проверка ICAO в 2014-2015 годах

По итогам прошлой проверки госсистемы контроля и надзора за обеспечением безопасности полетов в РФ, рассказывал Черток в 2016 году, комиссия ICAO рекомендовала Ространснадзору обеспечить более глубокую подготовку сотрудников ведомства, осуществляющих государственный надзор за обеспечением безопасности полетов. При этом комиссия не выявила в деятельности Ространснадзора серьезных нарушений, влияющих на безопасность полетов. По итогам проверки по всем восьми направлениям серьезных замечаний, непосредственно влияющих на безопасность полетов, не выявлено, отмечал Черток. Проверяющие эксперты отметили, что в целом реализация стандартов ICAO в РФ производится в соответствии с действующими нормами.

Во время первого этапа в 2014 году были проведены проверки по следующим направлениям деятельности: воздушное законодательство, организационная структура уполномоченных органов в области гражданской авиации, расследование авиационных событий, аэронавигационное обслуживание и эксплуатация аэродромов. Годом позже проверены системы выдачи свидетельств авиационному персоналу, по эксплуатации воздушных судов и поддержанию их летной годности.

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