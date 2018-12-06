Глава МВФ считает, что КНР и США смогут достичь торговых договоренностей за три месяца

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что Китай и США могут достичь конкретных договоренностей в сфере торговли за 90 дней, как об этом договорились ранее американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Уверенность в этом Лагард высказала в четверг в интервью телеканалу CNBC .

"То, что произошло в течение [минувших] выходных дней, должно служить хорошим подтверждением того, что ключевые игроки хотят сесть за стол переговоров с целью решения проблем, которые являлись причиной разногласий в вопросах торговли", - отметила Лагард.

По ее словам, теперь вопрос заключается в том, как быстро будут достигнуты данные договоренности. Как она отметила, если стороны предпримут определенные усилия, то "вполне реально" за указанный срок выработать основы для заключения полноценного соглашения. При этом она добавила, что игроки на рынках, очевидно, "проявляют нетерпение", ожидая конкретных результатов уже сейчас.

"К несчастью, если вы ведете переговоры по таким серьезным вопросам, как права на интеллектуальную собственность, субсидии государственным предприятиям... то это занимает много времени", - подчеркнула глава МВФ. По ее словам, у всех заинтересованных лиц должно быть "понимание того, что все вещи сразу решить не удастся".

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится огромный внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд. С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд. Трамп при этом выражал намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер.