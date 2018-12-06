Хакеры парализовали работу немецкого машиностроительного концерна Krauss Maffei

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Германский машиностроительный концерн Krauss Maffei подвергся масштабной кибератаке, которая практически полностью парализовала работу предприятия. Об этом сообщила в четверг газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, кибератака была обнаружена 21 ноября. Вот уже на протяжении последних двух недель концерн работает на сниженных мощностях, поскольку многие компьютеры были заражены вредоносной программой. "Нормального состояния пока достигнуть не удалось", - заявил газете представитель Krauss Maffei. В концерне также отметили, что неизвестные хакеры потребовали от руководства денег за нормализацию ситуации. Сумма пока не называется.
Krauss Maffei уведомил правоохранительные органы о случившемся, он также тесно сотрудничает с частными фирмами, предоставляющими услуги по обеспечению безопасности. Сразу же после обнаружения атаки Krauss Maffei прервал связь с клиентами и поставщикам, с тем чтобы и их компьютеры не оказались под ударом.
В концерне со штаб-квартирой в Мюнхене по всему миру работают более 5 тыс. человек. В 2016 году немецкую компанию приобрела китайская корпорация ChemChina. С Krauss Maffei не следует путать германский оборонный концерн Krauss-Maffei Wegmann.