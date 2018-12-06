Большинство регионов России показало промышленный рост в 2018 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Промышленный рост в 2018 году продолжился в 75% российских регионов. Эксперты зафиксировали увеличение потребления и отсутствие значительных изменений в уровне безработицы по итогам первых девяти месяцев 2018 года, говорится в очередном выпуске мониторинга экономической ситуации в России Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

"С одной стороны, в регионах продолжался промышленный рост, практически везде увеличивалось потребление, не было заметных изменений в уровне безработицы. С другой стороны, в половине регионов сокращался ввод жилья и почти в из них продолжалось падение реальных доходов населения", - говорится в статье "Развитие регионов России: осенние тенденции 2018 года" главного научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Натальи Зубаревич.

Отмечается, что позитивные тенденции заметны в промышленности, где за три квартала года объем производства вырос на 3%. Высокие темпы роста зафиксированы в Астраханской области (20%), Ямало-Ненецком АО (15%), Якутии (10%) за счет увеличения добычи и переработки нефтегазовых ресурсов, а также в Свердловской, Ростовской, Тверской, Московской области и Москве (8-10%) за счет обрабатывающих отраслей. Причинами спада производства в четверти регионов стало, по мнению эксперта, сокращение гособоронзаказа, снижение спроса на продукцию автопрома.

В сфере строительства сохранился спад (-0,7%), причем отрицательная динамика заметна более чем на половине территорий. Жилищное строительство уменьшилось почти на 2% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года, хотя в первом полугодии 2018 года ввод жилья увеличивался. Наибольший спад по итогам девяти месяцев 2018 года наблюдается в Северо-Западном федеральном округе (-9%) и на Дальнем Востоке (-8%), хотя Приморский край стал лидером спроса населения и ввод жилья там значительно вырос.

В большинстве регионов продолжился рост розничной торговли (2,7%), исключение составили Ивановская область, Дагестан и Ингушетия. Темпы роста торговли в регионах колеблются в диапазоне 1-4%. Более быстрыми темпами розничная торговля растет в Крыму (9%). Зубаревич связывает это с увеличением числа отдыхающих в курортный сезон.