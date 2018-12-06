Эксперты: уровень безработицы в России стабилен, несмотря на ситуацию в экономике

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Безработица в России остается на стабильном уровне последние несколько лет, несмотря на сложную ситуацию в экономике. При этом из-за влияния сезонности летом уровень безработицы снизился до рекордного минимума, говорится в очередном выпуске мониторинга экономической ситуации в России Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

"Уровень безработицы почти не меняется уже несколько лет, несмотря на кризис и стагнацию. Заметно влияние сезонности: летом 2018 году уровень безработицы снизился до рекордного минимума - 4,6%", - говорится в статье "Развитие регионов России: осенние тенденции 2018 года" главного научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Натальи Зубаревич.

Эксперт отмечает, что по регионам цифры варьируются от минимальных значений в федеральных городах (1,2-1,3% в июле-сентябре 2018 года) и Московской области (2,6%) до максимума в республиках с "сильным демографическим давлением и малым предложением рабочих мест на рынке труда" (Ингушетия - 26%, Тыва и Чечня - 14-16%).

По ее словам, повышенный уровень безработицы сохраняется на Северном Кавказе, в северных и восточных регионах с моногородами и низкой мобильностью населения из-за больших расстояний (8-10%).

По оценке эксперта, в начале 2018 года прекратилось длительное снижение доходов населения: в январе-апреле они выросли на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года (с учетом единовременной выплаты пенсионерам в 2017 году). В январе-сентябре рост замедлился до 1% (с учетом единовременной выплаты) из-за того, что реальные доходы населения снижались в августе и сентябре. По итогам января-августа 2018 года доходы населения продолжили снижаться в 61 из 85 регионов, наиболее сильно это проявилось в Новгородской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Магаданской областях и на Чукотке (спад на 6-9%).

Отмечается, что доходы населения быстрее всего росли в Севастополе (17%) и Республике Крым (5%). Зубаревич поясняет, что это может быть связано с увеличением этим регионам объема трансфертов в 2018 году.