Число регионов России с дефицитом бюджета сократилось в два раза с 2017 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Количество регионов, у которых зафиксирован дефицитный бюджет по итогам девяти месяцев 2018 года, сократилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится очередном выпуске мониторинга экономической ситуации в России Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

"Состояние бюджетов регионов улучшилось: число территорий с дефицитом сократилось вдвое <…> Дефицит по итогам трех кварталов имели только 15 регионов, за тот же период 2017 года их было в два раза больше", - говорится в статье "Развитие регионов России: осенние тенденции 2018 года" главного научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Натальи Зубаревич.

Отмечается, что в большинстве регионов дефицит остается небольшим (1-4%). Дефицит выше этого уровня зафиксирован в Хабаровской крае (7%), Магаданской области, Калмыкии (9%) и Еврейской автономной области (11%). Зубаревич отмечает, что в Мордовии дефицит чрезвычайно велик и составляет 23%. По ее мнению, к концу года число проблемных регионов увеличится из-за роста бюджетных расходов в декабре.

"Суммарный долг регионов и муниципалитетов с 1 января по 1 октября 2018 г. уменьшился на 8%, однако в 19 регионах он вырос. Среди регионов с высокой долговой нагрузкой быстрее всего рос долг в Калмыкии (на 27%), Мордовии (11%), Магаданской области (16%) и Еврейской автономной области (9%)", - добавляет эксперт.

Доходы и расходы бюджетов

Зубаревич отметила, что более половины доходов федерального бюджета обеспечили четыре региона: Ханты-Мансийский АО - более 25%, Москва - 12%, Ямало-Ненецкий АО - 10%, Санкт-Петербург - 6%. Для сравнения, весь Дальний Восток приносит в федеральный бюджет только 2%.

"Состояние консолидированных бюджетов в январе-сентябре 2018 г. улучшилось благодаря росту поступлений НДФЛ, трансфертов и налога на прибыль двузначными темпами. Быстрее всего росли доходы бюджетов регионов, получивших больше трансфертов: Севастополя (на 54% благодаря росту трансфертов в 2,2 раз), республик Хакасия (на 44% за счет роста трансфертов на 41% и налога на прибыль более чем на четверть), Кабардино-Балкария и Карелия (на 29-31% при росте трансфертов на 37-41%)", - пишет Зубаревич.

Эксперт поясняет, что в Ханты-Мансийском АО и Тюменской области доходы выросли на треть благодаря росту цен на нефть. Она добавляет, что доходы консолидированного бюджета снизились только в двух регионах - Мордовии и Марий Эл (на 4-9%) - из-за сокращения трансфертов и налога на прибыль.

Расходы бюджетов за первые девять месяцев года выросли на 9% - эксперт отмечает, что такого роста не было с 2012 года, и связывает эту ситуацию с выборами. По ее словам, лидерами роста расходов были некоторые из регионов, где в сентябре прошли губернаторский выборы: Тюменская область (23%), Хакасия (19%), Хабаровский край (16%), Москва (15%). Подобная тенденция наблюдается и в регионах, которым увеличили трансферты: Севастополь, Алтай и Карачаево-Черкесия (18-20%). Расходы сократились только в двух республики (Мордовия и Марий Эл, на 3-4%) из-за снижения доходов бюджета.