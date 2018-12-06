Эксперты: низкий внутренний спрос ограничивает темпы роста промышленности

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ограниченный внутренний спрос и неясность перспектив дальнейшего развития экономической ситуации в РФ являются двумя основными проблемами, мешающими росту промышленности. Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Институтом Гайдара.

"Основной проблемой для промышленности со времени кризиса 2008-2009 годов был и остается недостаточный внутренний спрос. За 2018 год доля предприятий, указавших на недостаточный внутренний спрос как на фактор, определяющим образом влияющий на выпуск, увеличилась с 43% до 50%. На второе место в рейтинге предприятий к концу года вышла неясность текущей экономической ситуации и ее перспектив", - говорится в мониторинге.

По оценкам экспертов, если в январе 2018 года неясность перспектив упоминали только 25% российских предприятий, то в октябре 2018 года этот фактор считался помехой росту выпуска уже для 35%. "В такой ситуации и с учетом безуспешности предыдущих попыток преодоления негатива 2012-2016 годов предприятия в 2018 году все более массово отказывались от прогнозов роста выпуска в пользу прогнозов стагнации", - говорится в исследовании.

Третье место в рейтинге негативных факторов занял низкий экспортный спрос. "Торможение внутренних позитивных процессов в начале 2018 года увеличило ориентированность промышленности на экспортный спрос: в первом полугодии его не хватало 30% предприятий. Однако девальвация рубля середины 2018 года снизила показатель нехватки экспортного спроса: в июле до 25% упоминаний, в октябре - до 23%", - отмечается в мониторинге.

По оценке экспертов, девальвация 2018 года позволила протестировать возможности адаптации российской промышленности к новой курсовой политике Центрального банка и проверить реакцию предприятий на изменения условий хозяйствования. "Ослабление рубля 2018 года увеличило негативное влияние удорожания импортного оборудования и сырья на рост выпуска до 13% упоминаний после 5-6% в 2017 году", - сообщается в мониторинге.

В начале года негативное влияние импорта в условиях торможения выхода из кризиса увеличилось до 18% упоминаний. В июле этот фактор считался помехой росту выпуска уже 22% предприятий. Но в результате девальвации к октябрю 2018 года негативное влияние конкуренции с импортом на выпуск российских предприятий опустилось до 19%.