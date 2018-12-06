Елена Белоус стала первой женщиной, удостоенной бизнес-премии Bond Street Awards

ЛОНДОН, 7 декабря. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Российская предпринимательница Елена Белоус стала первой женщиной, удостоенной ежегодной британской бизнес-премии Bond Street Awards. Награда была вручена ей в четверг на церемонии присуждения данных премий, организованной на лондонском колесном пароходе Dixie Queen во время его движения по водам Темзы.

Белоус, которая является совладелицей бизнеса российской фармацевтической и косметической компании SPLAT, удостоилась этой премии в номинации "Успешная бизнес-леди 2018" в стоматологическом секторе. Ранее представители этого сектора подобных наград не завоевывали.

"Мы вручаем нашу премию за высокие достижения в бизнесе вне зависимости от сферы занятий. Эта награда - поистине всеохватывающая", - сказала корреспонденту ТАСС почетный президент Bond Street Awards Франческа д'Арагона. "Но Елена Белоус стала ее обладательницей за инновационную деятельность в той области, которой занимается ее компания", - добавил принявший участие в беседе координатор совета премии Bond Street Awards Анджело Николи.

Лидерство, амбиции и служение людям

По словам самой Белоус, "в бизнесе, несомненно, нужно обладать лидерскими качествами, испытывать страсть к тому, чем ты занимаешься, а также стремиться принести в мир что-то доброе и служить людям". "И еще у вас должно быть желание что-то делать лучше других, быть ментально открытым миру, чтобы лучше понимать запросы людей разных национальностей и культур. А для того, чтобы это получилось, нужно действительно любить то, что ты делаешь и вкладывать в работу всю душу", - отметила Белоус в беседе с корреспондентом ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, создают ли проблемы для выхода российской продукции на зарубежные рынки напряженные политические отношения между РФ и странами Запада, обладательница премии сказала, что при выпуске продукции мирового качества любые предрассудки со стороны иностранных партнеров отпадают сами собой.

"Мужской мир" премии уходит в историю

Член совета премии Юлия Базарова изначально обратила внимание на то, что среди прежних лауреатов Bond Street Awards еще не было ни одной женщины. "Будучи женщиной, я быстро поняла, что это попросту мужской мир, и осознала, насколько это несправедливо. Ведь в последнее десятилетие деловой мир разительно изменился: факт пребывания женщин и во главе крупных бизнес-структур, и даже во главе государств и правительств теперь уже мало кого удивляет. В итоге совет прислушался к моему мнению, а причина, по которой выбор пал на Елену Белоус, состояла как в том, что она успешная предпринимательница, так и в том, что она представляет сферу стоматологии - ту область, достижения которой нашей премией еще не охватывались", - сообщила Базарова корреспондент ТАСС.

Премия Bond Street Awards вручается уже четвертый год и быстро завоевала позицию одной из главных британских наград в области бизнеса. Она присуждается компаниям, предпринимателям и управленцам, чья бизнес-культура соответствует наиболее высоким этическим и профессиональным стандартам и способствует появлению свежих идей и развитию навыков, а также новым достижениям в управленческой, девелоперской, инновационной и исследовательской деятельности. Помимо Елены Белоус обладателями премии в этом году стали представители четырех британских компаний, трех итальянских, одной австрийской и еще одной с острова Мадейра (Португалия).