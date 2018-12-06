Dow Jones к закрытию сессии выровнялся после резкого падения

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в четверг к закрытию сессии понизился на 85 пунктов, или на 0,33%, по сравнению с предыдущим днем, однако в середине дня падение индекса носило характер обвала - он опускался более чем на 670 пунктов. К закрытию сессии он остановился на отметке 24931.

Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, также понизился на 0,25%, или на 6,82 пункта, до 2693, а индекс электронной биржи NASDAQ показал позитивную динамику и вырос на 0,25%, или на 16 пунктов, до 7178.

Поводом для столь резких колебаний индексов, по мнению телекомпании CNN, стал арест финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде и подлежит выдаче США. Huawei, подчеркнула телекомпания, рассматривается американским разведсообществом как наиболее мощная компания Китая, действующая в сфере высоких технологий и представляющая угрозу национальной безопасности США. Представители США и Канады не уточнили, какие конкретно обвинения выдвигаются в отношении Мэн Ваньчжоу, отметила CNN, однако ранее министерство юстиции США заявляло, что проводит расследование по вопросу о том, нарушала ли китайская компания американские санкции, введенные в отношении Ирана.

"При администрации Обамы США выдвигали аналогичные обвинения в отношении китайцев, однако при этом не шли на гораздо более радикальные действия, такие, как аресты на территории третьих стран, из опасений, что Пекин предпримет ответные действия в отношении американских интересов в Китае или в других странах", - привела телекомпания мнение экспертов по анализу политических рисков из организации Eurasia Group.

Эксперты ожидают обострения торговой войны

По мнению американского эксперта по Китаю Кристофера Балдинга, на которого ссылается CNN, арест одного из руководителей китайской компании - "это свидетельство резкой активизации торговой войны между США и Китаем".

Ситуация на финансовых рынках остается крайне неустойчивой, поскольку арест финансового директора компании Huawei указывает на то, что пауза в торговой войне между США и Китаем не затянется надолго, отметило информационное агентство Bloomberg. "Самая большая опасность в том, что торговая война вспыхивает с новой силой, и именно этот фактор влияет на ситуацию на рынках, - привело агентство мнение руководителя департамента анализа рынков британской компании Think Markets UK Наима Аслама. - Среди участников рынка трудно найти тех, кто ожидает изменения ситуации к лучшему, и создается впечатление, что ситуация будет становиться все хуже".

По данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В компании Huawei подтвердили факт задержания Мэн Ваньчжоу и то, что Соединенные Штаты добиваются ее экстрадиции. При этом в компании заявили о том, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу.