СМИ: обвинения Карлосу Гону будут предъявлены 10 декабря

Отмечается, что двоим будут предъявлены обвинения в предоставлении ложных данных по отчетам о доходах и ценных бумагах.

Карлос Гон и один из его приближенных, член совета директоров Nissan Грег Келли, были арестованы специальной следственной группой Токийской прокуратуры 19 ноября по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. В частности, Гон подозревается в том, что он в течение пяти лет задекларировал только половину из полученного им вознаграждения за работу на посту главы Nissan в размере около 10 млрд иен (почти $89 млн).