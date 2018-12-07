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Арест главы Nissan и Renault

СМИ: обвинения Карлосу Гону будут предъявлены 10 декабря

Как отмечает Nikkei, главу автоконцерна и бывшего члена совета директоров корпорации обвинят в предоставлении ложных данных по отчетам о доходах и ценных бумагах

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Токийская прокуратура планирует 10 декабря выдвинуть официальные обвинения бывшему главе японского автомобилестроительного концерна Nissan Карлосу Гону и бывшему члену совета директоров корпорации Грегу Келли. Об этом в пятницу сообщила деловая газета Nikkei.

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Отмечается, что двоим будут предъявлены обвинения в предоставлении ложных данных по отчетам о доходах и ценных бумагах.

Карлос Гон и один из его приближенных, член совета директоров Nissan Грег Келли, были арестованы специальной следственной группой Токийской прокуратуры 19 ноября по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. В частности, Гон подозревается в том, что он в течение пяти лет задекларировал только половину из полученного им вознаграждения за работу на посту главы Nissan в размере около 10 млрд иен (почти $89 млн).

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