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Трамп убежден, что США и Китай заключат торговую сделку в течение 90 дней

Американский лидер заявил, что команды обеих сторон благополучно ведут переговоры и конструктивно взаимодействуют

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. КНР и США убеждены в том, что сторонам удастся в течение следующих 90 дней заключить соглашение по торговле. Соответствующее сообщение Пекина привел в четверг президент США Дональд Трамп в своем Twitter, выразив с ним согласие.

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"Сообщение из Китая: "Команды обеих сторон в настоящее время благополучно ведут переговоры и конструктивно взаимодействуют. Мы полностью уверены в том, что соглашение [по торговле] может быть заключено в течение следующих 90 дней". Я согласен", - написал американский лидер.

Во вторник министерство коммерции КНР заявило, что переговоры с США об устранении торгово-экономических противоречий продвигаются успешно и Китай ожидает от них положительных результатов. В Пекине заверили, что китайская сторона "будет опираться на консенсус, который был достигнут, и действовать по соответствующим направлениям". Как отмечалось, Китай намерен активно осуществлять взаимодействие с США в соответствии с дорожной картой и намеченным графиком переговоров, на которые отведено 90 дней.

1 декабря Трамп и Си Цзиньпин во время своей встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию с 10% до 25%, на общую сумму $200 млрд.

Теги
АргентинаСШАКитайТрамп, Дональд
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