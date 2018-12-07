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СМИ: японские власти запретят Huawei и ZTE получать правительственные контракты

Отмечается, что в Токио такое решение приняли на фоне борьбы с возможными кибератаками и потенциальными утечками ценной информации

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение запретить китайским компаниям Huawei и ZTE получать любые правительственные контракты. Об этом в пятницу сообщила общенациональная газета Yomiuri.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на фоне борьбы японского правительства с возможными кибератаками и потенциальными утечками ценной информации.

Летом 2018 года США также приняли решение ввести запрет на закупку и применение американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования ZTE и Huawei. Власти США неоднократно утверждали, что такие китайские компании, как Huawei и ZTE, сотрудничают со спецслужбами КНР. Как полагают американские чиновники, на устройства производства этих фирм могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка. В Huawei неоднократно отрицали обвинения в свой адрес, подчеркивая, что на их устройства не устанавливается секретное программное обеспечение, которое передавало бы информацию спецслужбам КНР.

Ранее стало известно, что в Канаде по запросу США об экстрадиции была задержана финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. По данным западных СМИ, ее обвиняют в нарушении санкций в отношении Ирана. В Huawei подтвердили факт задержания Мэн Ваньчжоу и то, что Соединенные Штаты добиваются ее экстрадиции. При этом в компании заявили, что не располагают информацией о каких-либо незаконных действиях финдиректора.

Теги
ЯпонияСШАИранКитай
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