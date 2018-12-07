Российско-японская инвестплатформа помогла найти инвесторов тепличным комплексам в Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Российско-японская инвестиционная платформа, созданная Банком Японии для международного сотрудничества (JBIC), Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), помогла заключению первых инвестиционных соглашений, в рамках одного из которых инвестиции получит тепличное предприятие в Якутии. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора ФРДВ Петр Шелахаев.

"Из реализуемых проектов - это проект в Якутии по созданию круглогодичных теплиц. Это первые такие комплексы в Якутии, и платформа сопровождает этот проект с точки зрения взаимодействия с японскими инвесторами. Проект получил поддержку Фонда развития Дальнего Востока. 300 млн рублей будет до конца года выделено на финансирование этого проекта, а общая стоимость проекта - 1,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, соглашение по проекту в Якутии стало одним их первых проектов для платформы, часть из которых пока являются перспективными. В частности, подписано соглашение с компанией "РусОйлсКолайнз" по строительству терминала сжиженного природного газа на Камчатке. Сейчас реализующая его компания "Новатэк" выбирает партнера, которым могут стать компании из Японии или Китая.

"Есть также интерес японской компании по работе по проекту гостиничных комплексов во Владивостоке, знаменитых недостроенных Hyatt. В ближайшее время они должны быть выставлены на аукцион, и японские компании проявляют интерес к тому, что стать операторами этих объектов", - добавил Шелахаев.

Строительство двух пятизвездочных отелей Hyatt было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года. Однако объекты не были построены в срок. Бюджетные инвестиции в строительство уже составили более 14 млрд рублей. Депутаты заксобрания Приморского края несколько раз увеличивали объемы финансирования строительства, также назначались новые сроки сдачи объектов, ни один из которых не был выдержан.

Российско-японская платформа, о создании которой было объявлено на Сочинском экономическом форуме в феврале этого года, помогает японским инвесторам находить выгодные для вложения российские проекты, а предпринимателям в РФ - привлекать финансирование из Японии. Сотрудники платформы ищут потенциальных инвесторов, готовят инвестиционные предложения с учетом возможностей режимов территории опережающего развития и свободного порта Владивосток, организуют взаимодействие с российскими операторами проектов, контролирующими структурами и финансовыми институтами, а также помогают в координации с органами местного самоуправления и затем мониторят ход реализации инвестиционных проектов.