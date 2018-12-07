WSJ: Boeing отменила заказ на спутник, узнав о роли Китая в проекте

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Корпорация Boeing аннулировала заказ на строительство и поставку спутника в рамках проекта Global IP, узнав о скрытом участии в нем Китая. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.
По данным источников издания, формально причиной данного шага стал "дефолт из-за неплатежей". На самом деле отправной точкой стала публикация The Wall Street Journal о том, что за частной фирмой, вложившей в Global IP около $200 млн, стоят власти Китая.
Данное обстоятельство указывает на потенциальное нарушение американских законов о контроле за экспортными операциями. Эти законы запрещают американским предприятиям продавать КНР спутники напрямую. Boeing в случае выполнения контракта грозило наказание за попытку обойти запрет на экспорт в Китай технологий, применяемых Вооруженными силами США, поясняет газета.
Сборка заказанного спутника на предприятии корпорации в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) близится к завершению. Boeing намерен продать аппарат, но иному заказчику, который еще не определен, пишет издание.