Крупнейшая авиакомпания Индонезии не намерена отказываться от Boeing 737 Max

ТАСС, 7 декабря. Национальный авиаперевозчик Индонезии Garuda Airlines не намерен отказываться от поставок новейших лайнеров Boeing 737 Max, несмотря на недавнее крушение данного типа воздушного судна местной авиакомпании Lion Air. Выдержки из интервью президента государственной компании Асхара Данадипутра публикует в пятницу газета The Jakarta Post.
"Никаких проблем с лайнерами семейства Max мы не испытываем", - сказал он, отметив при этом, что пока в парке насчитывается лишь один самолет Boeing 737 Max. "Сейчас мы ожидаем окончательного доклада о причинах крушения воздушного судна 29 октября после вылета из Джакарты", - сказал президент.
В то же время, по его словам, "к 2020 году компания должна получить еще три Boeing 737 Max, а к 2030 году общая численность таких самолетов должна составить 49 единиц". Соответствующее соглашение было подписано в 2015 году, общая стоимость на тот момент составила $4,9 млрд. "В компании не намерены пересматривать договоренности", - добавил Асхара Данадипутра.
После крушения Boeing 737 Max 8 представители Lion Air, крупнейшего в Индонезии бюджетного авиаперевозчика, не исключили, что могут отменить поставку 190 самолетов производителя на сумму в $22 млрд. По данным агентства Reuters, руководство считает, что Boeing пытается отвлечь внимание от недавних изменений в конструкции самолета, которые могли привести к катастрофе, и возложить ответственность за нее на Lion Air.
Согласно полученным данным бортового самописца, на данном лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев. Во время последнего полета в режиме автопилота произошло сваливание носа, пилоты пытались в ручном режиме поднять его. Кроме того, была зафиксирована разница между углом атаки левой и правой стороны в 20 градусов.
Самолет выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта он рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.