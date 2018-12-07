СМИ: арест финдиректора Huawei может замедлить развитие 5G

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Задержание в Канаде по запросу США финансового директора и заместителя председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу вызвал опасения относительно замедления развития технологий 5G в мире. Об этом пишет в пятницу газета China Daily.
Арест обрушил в четверг акции поставщиков компании повсюду в мире и вызвал опасения относительно глобального замедления развития технологий 5G с учетом того, что Huawei занимает ведущие позиции в сфере мобильных коммуникаций, отмечает издание. Газета напоминает, что продукция и услуги компании доступны более чем в 170 странах и районах мира.
"Любой ущерб для Huawei будет иметь более серьезное негативное воздействие на мировую электронную промышленность с учетом широкого присутствия компании в отрасли", - цитирует газета директора по исследованиям Counterpoint Technology Market Research Джеймса Яня.
Huawei имеет более двух тысяч поставщиков компонентов и услуг, значительная часть которых находится в США. Среди них, например, Qualcomm и Intel, отмечают эксперты. Целый ряд компаний уже потеряли от 5 до 8% своей рыночной стоимости.
"Этот арест увеличит неуверенность и породит опасения у ведущих иностранных телекоммуникационных корпораций", - уверена Николе Пэн, старший директор по маркетинговым исследованиям компании Canalis, мнение которой также приводит China Daily.