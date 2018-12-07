Мощность Гайского месторождения за три года планируется увеличить до 9 млн тонн

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Гайский горно-обогатительный комбинат (Гайский ГОК, входит в состав "Уральской горно-металлургической компании", УГМК) в Оренбургской области планирует увеличить годовой объем добычи руды на одноименном месторождении с нынешних 8 до 9 млн тонн к 2021 году. Об этом сообщил журналистам директор предприятия Геннадий Ставский.

"Гайский подземный рудник находится в стадии реконструкции и наращивания мощности. За последние годы его производительность увеличена от 5,4 млн тонн в 2012 году, и в этом году будет выдано на-гора 8 млн тонн руды. Планируется увеличение мощности до 9 млн тонн в 2021 году", - сказал Ставский.

По его словам, на сегодня нижний горизонт, где ведется добыча, составляет 1 тыс. 70 метров, к концу следующего года планируется приступить к выемке на горизонте 1 тыс. 150 метров и ниже.

"На сегодня углублено три ствола, окончание углубки - вторая половина следующего года. Этими стволами мы вскрываем 100 млн тонн руды. При нашей производительности - это обеспеченность вскрытыми запасами более чем на 20 лет, до горизонта 1310 метров", - пояснил Ставский.

Гайское месторождение содержит в недрах сотни миллионов тонн медной руды, на сегодня отработано меньше половины, добавил директор предприятия. "С руководством УГМК уже согласована программа разведки руд ниже отметки 1390 метров", - отметил он.

Предположительно, запасы имеются до горизонта 1600 метров, однако эта информация требует подтверждения, сказал Ставский. "Бурение с поверхности осуществлялось здесь более 70 лет назад, было пробурено недостаточно скважин для получения объективной картины", - пояснил он.

О комбинате

ПАО "Гайский ГОК" - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году, является для предприятий холдинга крупнейшим поставщиком сырья. Одно из крупнейших горных производств Южного Урала основано в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторождение сосредотачивает более 40% запасов меди Оренбургской области, а вся добываемая комбинатом руда подземным и открытым способами перерабатывается на собственной обогатительной фабрике комбината. На предприятии работает около 6,5 тыс. человек.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.