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Вложения резидентов индустриальных парков в России превысили 1 трлн рублей

Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский подчеркнул, что сокращения инвестиций не прогнозируется

ХАБАРОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Объем капиталовложений резидентов индустриальных парков в РФ впервые достиг почти 1,2 трлн рублей, сокращения инвестиций не прогнозируется. Об этом ТАСС сообщил в пятницу исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский.

"Сумма осуществленных вложений резидентов индустриальных парков за все время работы парков до настоящего момента составила 1 трлн 189 млрд рублей", - сказал Журавский после пленарной сессии Российско-японского бизнес-диалога, которая состоялась в Хабаровске в рамках VI Всероссийской международной конференции "Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ".

Он добавил, что в 2019 году сокращения объема инвестиций резидентов не ожидается, планы ассоциации на будущий год связаны с привлечением новых резидентов. Для этого запущен сервис по квалифицированному подбору площадки для размещения производств в соответствии с техническими параметрами инвестпроекта, а также для подбора партнеров, например, поставщиков услуг.

Сейчас в России действует более 180 индустриальных парков - организованных для размещения новых производств территорий с энергоносителями, инфраструктурой, административно-правовыми условиями.

В VI Всероссийской международной конференции, проходящей 6-7 декабря, участвуют представители 69 регионов РФ, а также делегаты из Японии, Китая, Германии, США.

Теги
РоссияХабаровский край
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