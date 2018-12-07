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В ГИБДД объяснили перенос введения новых номеров необоснованными расходами

Госавтоинспекция также попросила Росстандарт перенести введение нового ГОСТа с января на август 2019 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция России назвала необоснованными расходами федерального бюджета введение новых автомобильных регистрационных знаков. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, ГИБДД попросила Росстандарт перенести введение нового ГОСТа с 1 января на 4 августа 2019 года.

"В целях реализации возложенных на МВД России полномочий по регистрации транспортных средств и исключения возможных необоснованных расходов федерального бюджета Госавтоинспекция МВД России инициировала обращение в Росстандарт с предложением о переносе сроков введения в действие нового ГОСТа на 4 августа 2019 года в связи с вступлением в силу закона о "О государственной регистрации транспортных средств в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МВД сообщали, что разработан новый стандарт государственных регистрационных знаков для автомобилей, который не коснется уже зарегистрированных машин. В ведомстве подчеркнули, что уменьшены габаритные размеры номеров для мотоциклов, введен тип регистрационных знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств, появились отдельные номера для снегоболотоходов и транспортных средств с нестандартным местом крепления. Также введены типы госномеров для мопедов, спортивных машин и ретроавтомобилей. Планировалось, что новый стандарт вступит в силу с 1 января 2019 года.

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