Между китайской провинцией Аньхой и Россией открылось прямое авиасообщение

ШАНХАЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Прямое регулярное авиасообщение открылось в пятницу между восточной китайской провинцией Аньхой и Россией. Об этом сообщает информационный портал "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на международный аэропорт Синьцяо города Хэфэй (административный центр провинции Аньхой).

Рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах А 320 российской авиакомпанией "Уральские авиалинии". В понедельник, согласно утвержденному расписанию, предусмотрен перелет из города Хэфэй в Москву и обратно с промежуточной посадкой в Новосибирске. По пятницам будет выполняться рейс только в одну сторону по маршруту Хэфэй - Москва.

По словам руководителя отдела маркетинга корпорации "Аньхойский аэропорт" Цинь Цзюня, с марта 2019 года расписание полетов по новому маршруту будет скорректировано, а городом промежуточной посадки станет Иркутск.

Провинция Аньхой пользуется популярностью у российских туристов благодаря большому количеству достопримечательностей и известных на весь Китай гор, в числе которых Хуаншань и Тяньчжушань. У провинции Аньхой также установлены тесные связи со многими регионами Приволжского федерального округа по линии сотрудничества в формате "Волга-Янцзы".