Правительство Якутии повторно внесет концепцию создания ТОР в Арктике

ЯКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Якутии дорабатывает и повторно внесет в Минвостокразвития РФ концепцию создания арктической территории опережающего развития (ТОР) по добыче полезных ископаемых на северо-востоке региона. Об этом сообщил ТАСС директор департамента ТОР и свободного порта Владивосток Минвостокразвития Андрей Федотовский.

"Правительство Республики Саха (Якутия) дорабатывает концепцию будущей ТОР, ведется проработка инвестиционных проектов, которые целесообразно реализовывать в рамках преференциального режима. По итогам этой работы заявка на создание ТОР будет повторно направлена в Минвостокразвития России", - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Якутии намерены создание на северо-востоке региона ТОР "Недропользование и ресурсопереработка" для освоения запасов золота, олова, серебра. Реализация проекта, предварительно, позволит привлечь инвестиции в размере 27 млрд рублей и создать около 1,7 тыс. рабочих мест. В составе ТОР заявлены четыре якорных инвестора. Предполагалось, что основными видами деятельности потенциальных резидентов якорных проектов должны были стать добыча и обогащение оловянной руды, добыча руд и песков драгоценных металлов.

Создание ТОР соответствует целям госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ", согласно которой предусматривается стимулирование добычи и переработки полезных ископаемых. Согласно программе, перспективы промышленного развития северо-востока Арктической зоны Якутии связаны с добычей олова, золота, редкоземельных металлов, углеводородного сырья, угля, сбором мамонтовой кости.