Козак поручил проработать поправки в закон о торговле по итогам встречи с ретейлом

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который 26 ноября провел совещание с представителями ретейла, по итогам встречи поручил проработать изменения в закон о торговле, в том числе исключить из 5% вознаграждения от поставщиков затраты на логистику. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Исключение из расчета совокупного размера вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров, платы за оказание логистических услуг", - говорится в материалах. Вознаграждение на сегодня от поставщиков составляет 5% от суммы закупок.

Среди поручений Минпромторгу, Минэкономразвития, Минюсту, Минсельхозу, ФАС и Роспотребнадзору с участием отраслевых ассоциаций (союзов) производителей и продавцов товаров до 1 февраля 2019 года сформировать рабочую группу при Минпромторге по развитию торговой деятельности в России, до 1 марта 2019 года представить в правительство предложения по развитию саморегулирования в сфере торговой деятельности.

В том числе, поручено до 1 апреля 2019 года разработать и внести проект федерального закона, предусматривающего внесение изменений в закон о торговле. Например, снижение регуляторной нагрузки для субъектов малого и среднего бизнеса, включая неприменение понятия "торговая сеть" для магазинов франчайзинговых программ, работающих в сегменте малого и среднего бизнеса. Важно отметить и поручение пересмотреть методологию расчета розничного товарооборота торговой сети для целей ограничения приобретения торговых площадей, имея в виду необходимость уточнения границ административно-территориальных образований, в которых осуществляется соответствующий расчет.

Ранее глава "Магнита" Ольга Наумова сообщила журналистам, что торговые сети на встрече с Козаком предложили ввести мораторий на изменение закона о торговле, чтобы у сетей была возможность адаптироваться под изменения. Она отмечала, что сети и представители власти создадут совместную рабочую группу по вопросам Совета рынка, первые предложения могут быть рассмотрены правительством в I квартале 2019 года.