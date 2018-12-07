Экспорт пшеницы из России за 10 месяцев вырос на 50%, до 36,8 млн т

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Экспорт пшеницы и меслина из России за десять месяцев 2018 года вырос на 50% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 36,797 млн т, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом в денежном выражении экспорт пшеницы и меслина увеличился на 59,9%, до $6,929 млрд. Как отметили в ФТС, поставки этого вида продукции в октябре снизились на 2,9% по сравнению с показателем за сентябрь и составили 4,427 млн т. В денежном выражении экспорт пшеницы и меслина в октябре снизился на 0,7%, до $894,3 млн.

По данным ФТС, импорт зерновых культур в Россию за 10 месяцев сократился на 9,8% и составил $260,4 млн. Импорт ячменя за отчетный период снизился на 92,2% в натуральном выражении, до 12,7 тыс. т, и на 93,7% в стоимостном выражении, до $2,1 млн. Закупки кукурузы за десять месяцев упали на 15,4%, до 35,6 тыс. т, в денежном выражении этот показатель снизился на 8,3%, до $127,9 млн.

Импорт мяса

Импорт свежего и мороженого мяса в Россию в январе-октябре 2018 года снизился на 30,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,182 млрд, говорится также в ФТС.

Импорт мяса в натуральном выражении за отчетный период снизился на 38%, до 329,2 тыс. т. При этом импорт свежего и мороженого мяса птицы в январе-октябре снизился на 8,3%, до $172,2 млн. В натуральном выражении импорт этой продукции снизился на 10,6%, до 172,2 тыс. т.

Импорт свежей и мороженой рыбы за отчетный период вырос на 14,6%, до $1,023 млрд. В натуральном выражении импорт этой продукции снизился на 4%, до 321,6 тыс. т.