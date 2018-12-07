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Курс доллара на Мосбирже вырос до 66,95 рубля

Курс евро поднялся до 76,15 рубля

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 66,95 рубля.

Курс евро вырос на 5 копеек и достиг отметки в 76,15 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,2% и составил 2417,21 пункта.

Индекс РТС прибавил 0,4% и достиг отметки 1138,64 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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