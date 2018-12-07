"Ъ": власти Петербурга объявят конкурсы на ремонт дорог в 2019 году на 4,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга в декабре объявит семь конкурсов на ремонт автодорог в 2019 году на общую сумму 4,5 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ".

По данным "Ъ", ремонтные работы планируется провести на 103 объектах протяженностью около 120 км. По сравнению с прошлым годом лоты включают обустройство остановок общественного транспорта.

Всего в следующем году город планирует потратить на ремонт дорог 5 млрд рублей, что остается на уровне 2018 года. Восстановлению подлежит 132 км дорожного полотна, сообщал ранее глава дирекции транспортного строительства города Вячеслав Урусов.

Дополнительные конкурсы на ремонт дорог в 2019 году будут объявлены позже, пояснили "Ъ" в КРТИ.

