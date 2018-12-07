Российские аэропорты обслужат к концу года рекордные 200 млн пассажиров

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские аэропорты по итогам 2018 года обслужат 200 млн человек. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик, выступая на конференции "Воздушные пункты пропуска через госграницу РФ". Это рекордное значение для российских аэропортов.

"Как ожидается, к концу текущего года все воздушные гавани страны совокупно обслужат более 200 млн пассажиров, это будет рекордный показатель за все 95 лет существования нашей российской гражданской авиации", - сказал он.

Юрчик добавил, что за 2017 год российские аэропорты обслужили более 186 млн пассажиров. За январь-октябрь 2018 года показатель составил 176,7 млн человек.

Замминистра напомнил, что согласно прогнозу, пассажиропоток российских авиакомпаний так же достигнет рекордных значений. Ожидается, что по итогам 2018 года авиакомпании РФ перевезут более 115 млн пассажиров.