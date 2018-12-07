СМИ: Индия отказалась от доллара при расчетах за поставки иранской нефти

ТАСС, 7 декабря. Индия в начале ноября подписала меморандум о взаимопонимании с Ираном, согласно которому при расчетах за поставляемую из этой страны нефть вместо долларов США будут использоваться индийские рупии. Об этом в пятницу сообщила газета Business Standard со ссылкой на источники.

"Документ был подписан сторонами вскоре после того, как США предоставили Индии и еще семи другим государствам временное исключение из-под действия нефтяных санкций в отношении Ирана, которые вступили в силу с 5 ноября, - пишет газета. - Индийские нефтеперерабатывающие компании будут перечислять средства за импортируемое сырье на счет Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) в одном из крупнейших индийских банков - UCO Bank. Половина этих средств пойдут на оплату Ираном товаров индийского экспорта".

5 ноября 2018 года вступили в силу санкции США против Ирана, под которые подпадают экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Однако американские власти выдали нескольким странам временные разрешения на закупки нефти у Ирана - среди них Греция, Индия, Италия, Китай, Тайвань, Турция, Южная Корея и Япония. По разным оценкам, иранский экспорт нефти снизился уже на 1 млн баррелей в сутки.